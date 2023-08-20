Удар БПЛА по аэродрому в Новгородской области РФ: в ISW говорят о поврежденных Ту-22М3

Аналитики ссылаются на геолокационные изображения, опубликованные 19 августа, на которых видны последствия атаки.

Американские аналитики утверждают, что в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ повреждены два бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на геолокационные изображения, опубликованные 19 августа, на которых видно дым, поднимающийся с авиабазы ​​"Сольцы".

"Министерство обороны России (МО) и другие российские источники утверждали, что российские войска сбили украинский беспилотник из стрелкового оружия, а огонь повредил один самолет. Однако российский инсайдерский источник утверждал, что огонь повредил по меньшей мере два самолета и что на авиабазе в "Сольцах" находилось неустановленное количество сверхзвуковых бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-22М3", - говорится в заявлении.

Как предполагают источники, после этого российские войска переместили невредимый самолет на авиабазу "Оленя" в Мурманской области.

Напомним, в субботу, 19 августа, в России заявили, что беспилотник нанес удар по военному аэродрому в Новгородской области РФ.

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