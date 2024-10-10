Удар для РФ от "братской" Сербии: Вучич подписал декларацию с осуждением действий Путина

В свою очередь Вучич ответил на обвинение, что Белград якобы "сидит на двух стульях".

Президент Сербии Александр Вучич подписал итоговую декларацию третьего саммита Украина-Юго-Восточная Европа, состоявшегося вчера, 9 октября, в хорватском Дубровнике.

Об этом пишут возмущенные пропагандистские российские СМИ, считающие Сербию "дружественной" к России.

Декларация содержит 18 пунктов, среди которых – признание войны в Украине "преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом".

Участники саммита также подтвердили "постоянную многогранную поддержку Украины и ее народа так долго, как это потребуется". Стороны поддержали итоги состоявшегося в июне в Швейцарии Саммита мира, а также украинскую формулу мира. Также подписанты осуждают вторжение российских войск в Украину.

Немного "навредить" все же удалось

В то же время сам Вучич в интервью сербским СМИ подтвердил, что ему удалось изменить несколько важных пунктов Декларации. В частности, как передает "Балканский оглядач", президент Сербии "сбил" пункт, что страны обязаны присоединяться к ограничительным мерам ЕС в отношении России. В итоге отмечается лишь необходимость поддержки этих мер.

Также Вучич настоял на том, что в Декларации прямо не упоминается о военной помощи.

"Можно говорить о любой помощи, но мы не хотели, чтобы это было прямо написано и прямо говорилось о военной помощи, поэтому слово "военная" помощь исправлено на другое", – сказал президент Сербии.

Кроме того, он ответил на обвинение, что Белград якобы сидит на двух стульях.

"Стул у нас один, сербский. Мы будем вести нашу политику, вы – свою. У нас нет проблем", – сказал Вучич.

Что интересно, сербские СМИ отмечают, что Вучич впервые не поздравил Путина с днем ​​рождения 7 октября.

Ранее Financial Times сообщало, что "братница" в Россию Сербия тайно снабжает Украину боеприпасами.

ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму. В частности, многие сербские боевики воюют на стороне РФ против Украины еще с 2014 года.

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