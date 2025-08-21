ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Удар дронами по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ: фото последствий

В Сети появились кадры последствий ударов беспилотников по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Удар по НПЗ в Новошахтинске

Удар по НПЗ в Новошахтинске / © скрин с видео

Беспилотники ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области России. Начался пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

По данным очевидцев, над городом прозвучали около пяти взрывов.

В Сети появились кадры последствий ударов беспилотников по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.

Удар по НПЗ в Новошахтинске / © скрин с видео

Удар по НПЗ в Новошахтинске / © скрин с видео

Удар по НПЗ в Новошахтинске / © скрин с видео

Удар по НПЗ в Новошахтинске / © скрин с видео

Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie