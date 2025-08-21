- Дата публикации
Удар дронами по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ: фото последствий
В Сети появились кадры последствий ударов беспилотников по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.
Беспилотники ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области России. Начался пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
По данным очевидцев, над городом прозвучали около пяти взрывов.
Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде.