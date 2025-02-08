Удар дронами по Ростов-на-Дону: в ЦПИ объяснили важность атаки по городу

О результатах налета дронов пока неизвестно.

В ночь на 8 февраля дроны атаковали Ростов-на-Дону. В городе сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.

"Ночью был атакован Ростов. В районе "Сельмаша" были взрывы, там расположены важные военные объекты", — уточнил он.

В частности, по словам Коваленко, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.

"В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", – отметил военный.

Кроме этого, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, координирующий боевые действия на юге Украины. Кроме того, по данным Коваленко, ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.

Ранее сообщалось, что Россию ночью массированно атаковали дроны. Больше об этом читайте в новости.