Удар дронами по Ростов-на-Дону: в ЦПИ объяснили важность атаки по городу

О результатах налета дронов пока неизвестно.
В ночь на 8 февраля дроны атаковали Ростов-на-Дону. В городе сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.
Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.
"Ночью был атакован Ростов. В районе "Сельмаша" были взрывы, там расположены важные военные объекты", — уточнил он.
В частности, по словам Коваленко, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.
"В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", – отметил военный.
Кроме этого, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, координирующий боевые действия на юге Украины. Кроме того, по данным Коваленко, ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.
Ранее сообщалось, что Россию ночью массированно атаковали дроны. Больше об этом читайте в новости.
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