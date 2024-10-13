Удар дронов "Хезболлы" по Израилю: уже известно о последствиях

Известно о 67 людях, получивших ранения в результате обстрела БпЛА "Хезболлы" города Биньямина.

Об этом сообщает timesofisrael.

Четверо жителей находятся в критическом состоянии.

Еще пять человек в тяжелом состоянии и около 14 получили ранения средней тяжести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль будет гарантировать: террористы не вернутся в приграничные поселки Ливана.

Известно, что в сторону Израиля было запущено три БпЛА, два из них сбили, но один долетел и упал в районе Биньямина. При этом воздушная тревога не включилась.

Напомним, в октябре авиация Израиля нанесла очередные удары по южному пригороду Бейрута. Свидетели атаки Израиля на город назвали удары самыми масштабными с начала войны.

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