Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Во время ночной атаки украинских дронов поражена инфраструктура важного нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Речь идет о нефтеналивной инфраструктуре российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

Украинские военные отметили, что пораженный нефтеналивной терминал, который работает в комплексе с Туапсинским НПЗ, является одним из крупнейших в России. Из открытых источников известно, что большая часть продукции этого нефтеперерабатывающего предприятия идет на экспорт.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — отметили в украинском Генштабе.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала,который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.

Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.

Напомним, той же ночью украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ.