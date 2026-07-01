Удар "Фламинго" по Волгограду: спутник показал разрушения завода

Ракета «Фламинго» / © ТСН

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Стали известны масштабные последствия успешной атаки Сил обороны Украины на стратегический завод «Титан-Баррикады» в российском Волгограде.

Журналисты проекта «Схеми» (Радио Свобода) обнародовали свежие спутниковые снимки, которые подтверждают серьезные разрушения на территории оборонного предприятия, являющегося ключевым объектом российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщают «Схеми», на подробных спутниковых снимках компании Vantor, сделанных сегодня, 1 июля, отчетливо видны как минимум два значительно поврежденных корпуса завода.

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Пострадавшие здания подверглись значительным повреждениям в результате точечного попадания вооружения.

Почему этот завод является критически важным для Кремля?

Российское предприятие «Титан-Баррикады» играет одну из ведущих ролей в обеспечении оккупационных войск ракетным и артиллерийским вооружением. Завод специализируется на разработке и производстве:

пусковых установок для ракетных комплексов;

артиллерийских систем различного калибра;

критически важных компонентов для стратегических и тактических ракетных комплексов, в частности «Искандер-М», которыми РФ регулярно обстреливает гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, а также для межконтинентальных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».

Подробности атаки: ракеты «Фламинго» и масштабный пожар

Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи самого момента атаки на оборонный объект в Волгограде. Сообщается, что удар по предприятию был нанесен двумя ракетами FP-5 «Фламинго».

На обнародованных кадрах отчетливо запечатлен момент «прилета», после чего раздались мощные взрывы. Территорию завода мгновенно охватило сильное задымление, а огромный столб дыма и зарево от пожара местные жители наблюдали в нескольких километрах от эпицентра попаданий.

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В настоящее время масштабы остановки производственных мощностей завода и точное количество уничтоженной техники противника устанавливаются, однако спутниковые данные подтверждают, что Силам обороны удалось нанести болезненный удар по российскому ракетостроению.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский раскрыл подробности удара ракетами FP-5 «Фламинго», которые поразили крупный промышленный комплекс РФ «Титан-Баррикады» в Волгограде. По данным президента, попадание подтверждено, после чего на территории завода возник пожар.

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