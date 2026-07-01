- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 427
- Время на прочтение
- 2 мин
Удар "Фламинго" по Волгограду: спутник показал разрушения завода
На спутниковых снимках зафиксировано как минимум два значительно поврежденных корпуса завода.
Стали известны масштабные последствия успешной атаки Сил обороны Украины на стратегический завод «Титан-Баррикады» в российском Волгограде.
Журналисты проекта «Схеми» (Радио Свобода) обнародовали свежие спутниковые снимки, которые подтверждают серьезные разрушения на территории оборонного предприятия, являющегося ключевым объектом российского военно-промышленного комплекса.
Как сообщают «Схеми», на подробных спутниковых снимках компании Vantor, сделанных сегодня, 1 июля, отчетливо видны как минимум два значительно поврежденных корпуса завода.
Пострадавшие здания подверглись значительным повреждениям в результате точечного попадания вооружения.
Почему этот завод является критически важным для Кремля?
Российское предприятие «Титан-Баррикады» играет одну из ведущих ролей в обеспечении оккупационных войск ракетным и артиллерийским вооружением. Завод специализируется на разработке и производстве:
пусковых установок для ракетных комплексов;
артиллерийских систем различного калибра;
критически важных компонентов для стратегических и тактических ракетных комплексов, в частности «Искандер-М», которыми РФ регулярно обстреливает гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, а также для межконтинентальных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».
Подробности атаки: ракеты «Фламинго» и масштабный пожар
Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи самого момента атаки на оборонный объект в Волгограде. Сообщается, что удар по предприятию был нанесен двумя ракетами FP-5 «Фламинго».
На обнародованных кадрах отчетливо запечатлен момент «прилета», после чего раздались мощные взрывы. Территорию завода мгновенно охватило сильное задымление, а огромный столб дыма и зарево от пожара местные жители наблюдали в нескольких километрах от эпицентра попаданий.
В настоящее время масштабы остановки производственных мощностей завода и точное количество уничтоженной техники противника устанавливаются, однако спутниковые данные подтверждают, что Силам обороны удалось нанести болезненный удар по российскому ракетостроению.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский раскрыл подробности удара ракетами FP-5 «Фламинго», которые поразили крупный промышленный комплекс РФ «Титан-Баррикады» в Волгограде. По данным президента, попадание подтверждено, после чего на территории завода возник пожар.