Удар Ирана по Израилю: в какие объекты попали и сколько ракет сбила ПВО – ABC News

Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Во время атаки Ирана в ночь на 14 апреля по меньшей мере девять ракет, пробивших противовоздушную оборону Израиля, ударили по двум авиабазам страны, но значительных повреждений не было.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

"Пять баллистических ракет попали в авиабазу "Неватим", повредив транспортный самолет C-130, неиспользовавшую взлетно-посадочную полосу и пустые складские помещения. Еще четыре баллистических ракет попали в авиабазу "Негев", но сообщений о значительных повреждениях нет", — сказал чиновник.

Ранее в воскресенье, 14 апреля, представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что 99% из 300 "разных типов угроз", которые Иран запустил против Израиля, включая 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны и истребителем израильских ВВС, реактивными самолетами, а также "системами ПВО и самолетами наших партнеров".

Еще двое американских официальных лиц подтвердили ABC News, что по меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю, либо не запустились, либо потерпели неудачу в полете, либо разбились, не достигнув своих целей в Израиле.

Ранее высокопоставленный чиновник США также сообщил, что среди более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет было от 115 до 135 баллистических ракет, направленных на Израиль.

"Это означало бы, что только половина баллистических ракет, запущенных Ираном, должна быть сбита Израилем и другими странами", — пишет ABC News.

Напомним, в Израиле рассказали, сколько стоило отражение атаки БпЛА Ирана.

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