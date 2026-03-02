Удар Ирана по Саудовской Аравии: последствия атаки на крупнейший нефтяной терминал мира

Резервуары для хранения сырой нефти на НПЗ Рас Танура / © Getty Images

Атака Ирана на крупнейший в мире нефтяной терминал и НПЗ Рас-Танура в Саудовской Аравии не привела к катастрофе. Объект получил минимальные повреждения, а остановка завода была превентивной.

Такое мнение специалист в энергетике, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар высказал в Сети.

Мощности нефтяного терминала Рас-Танура

По его словам, объект Рас-Танура, который подвергся удару со стороны Ирана, является не только нефтеперерабатывающим заводом, а прежде всего крупнейшим в мире нефтяным экспортным терминалом. Через него ежегодно могут переваливать до 330 млн т нефти и нефтепродуктов.

Для сравнения, эксперт отметил, что суммарные мощности главных нефтяных терминалов России на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке составляют примерно 70% от возможностей этого комплекса. Сам НПЗ ежегодно перерабатывает около 28 млн т, тогда как крупнейший российский завод в Омске — около 22 млн т.

Резервуарный парк Рас-Тануры может хранить ориентировочно 5 млн т, тогда как самый большой аналог в районе Самары вмещает примерно 1,5 млн т.

Последствия атаки на Рас-Тануру в Саудовской Аравии

«Таким образом, несколько „Шахедов“, прилетевших на Рас-Тануру, не в состоянии вывести из строя комплекс. НПЗ был поражен ограниченно, пожар имел локальный характер и был оперативно погашен, разрушений технологических мощностей, ПВО сработала, в отличие от ситуации сентября 2019 года. То есть пока это минимальные повреждения и превентивная остановка завода«, — резюмировал Гончар.

Удар Ирана по Саудовской Аравии — что известно

Издание Sky News сообщило о вероятном ударе Ирана по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, в результате которого, по предварительным данным, была остановлена работа завода Saudi Aramco в Рас-Тануре.

Эксперт Виталий Кулик считает, что вероятность прямого военного ответа ОАЭ на агрессию Ирана низкая из-за незащищенности критической инфраструктуры и риска разрушения экономики. Тогда как Саудовская Аравия имеет более высокий потенциал для противостояния. Ожидается, что Иран продолжит атаки по военной инфраструктуре западных союзников в регионе, что грозит втягиванием арабских стран в открытую войну.