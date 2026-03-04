Удар Ирана в сторону Турции: в Пентагоне прокомментировали последствия и риски для НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет / © скриншот с видео

Инцидент с падением обломков иранской баллистической ракеты на территории Турции не станет поводом к применению пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга для печати в среду, 4 марта.

Реакция США на инцидент

Комментируя сбивание воздушной цели, глава Пентагона подчеркнул, что американская сторона внимательно следит за ситуацией, однако не видит рисков, которые бы требовали привлечения коллективных сил Альянса к прямому столкновению.

«Мы знаем об этом конкретном инциденте, хотя нет никаких оснований полагать, что он спровоцирует что-то вроде пятой статьи», — отметил Пит Хегсет во время общения с журналистами.

Сбитая иранская баллистика и позиция Анкары

Как сообщалось ранее, в среду, 4 марта, силы обороны НАТО в Восточном Средиземноморье перехватили и обезвредили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Опасная цель пролетела над Ираком и Сирией, направляясь в сторону Турции. Обломки боеприпаса упали в районе турецкой провинции Хатай. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Министерство обороны Турции решительно отреагировало на нарушение покоя, заявив о готовности без колебаний применять все необходимые меры по защите своего воздушного пространства и территории, независимо от источника угрозы. После этого Анкара также анонсировала срочные переговоры с НАТО и своими союзниками.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что у его страны мощный военный потенциал для защиты на случай расширения конфликта. Худшим сценарием, по словам министра, является эскалация, которая охватит не только Иран, но и весь регион.