Удар "Орешника" по Белой Церкви: Путин назвал цель и пригрозил новыми атаками по городской застройке

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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Заявления российского диктатора Владимира Путина по применению ракеты «Орешник» стали очередным подтверждением террористических намерений России в отношении гражданского населения Украины. Глава Кремля открыто признал, что использует территорию нашего государства как полигон для тестирования экспериментального вооружения.

Об очередных угрозах российского президента и его объяснении по поводу целей ударов пишет пропагандистское СМИ ТАСС.

Экспериментальный удар по «сараю»

По словам президента государства-агрессорки, до сих пор Россия ни разу не использовала ракету «Орешник» в полном боевом смысле этого слова. Он заявил, что целью последней атаки стал "сарай" в Белой Церкви. Такой выбор мишени диктатор объяснил исключительно удобством визуального наблюдения за результатами удара.

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Глава Кремля отметил, что российским военным было важно посмотреть, как именно легли боевые блоки во время прилета. Эта циничная проверка якобы нужна Москве для подготовки к будущему применению нового оружия. Также он похвастался, что на вооружении армии РФ постоянно появляются новые ударные системы, что касается и разработок комплекса «Орешник».

Угрозы городской застройке

Наиболее тревожной частью выступления русского диктатора стала прямая угроза дальнейшего расширения географии атак. Путин открыто не исключил решений о полноформатном применении "Орешника" по новым целям. При этом он цинично уточнил, что под прицелом могут непосредственно оказаться районы городской застройки.

Такие заявления свидетельствуют о готовности России продолжать террор против мирного населения. Использование экспериментального оружия по гражданской инфраструктуре еще раз подтверждает, что оккупанты не планируют отказываться от тактики устрашения и разрушения украинских городов.

Удары «Орешником» по Украине — последние новости

Украинские следователи уже тщательно проанализировали обломки этой баллистической ракеты, атаковавшей промышленную зону в Киевской области. Как выяснилось, боевые части были инертными, ведь вместо взрывчатки кафиры использовали металлические и бетонные блоки . Эксперты насчитали 36 характерных точек удара, которые оставили после себя глубокие трехметровые воронки в районе гаражного кооператива.

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Исследование электронной «начинки» ракеты разрушило миф о ее высокотехнологичности и неуязвимости. Журналистам и международным экспертам показали обломки «Орешника» с платами управления , преимущественно изготовленными предприятиями России и Беларуси. В частности, некоторые микрочипы были выпущены на минском заводе Интеграл еще в 2017 году, что существенно отличается от большого количества западной электроники в других российских ракетах.

На Западе подобные действия российского руководства расценивают как инструмент политического давления. Член Палаты представителей США Джим Гаймс подчеркнул, что применение ядерного носителя является бесспорной эскалацией и роковой ошибкой Путина . Конгрессмен добавил, что попытка запугать Украину провалилась, а полученные отломки позволят западным специалистам тщательно изучить все слабые места этого оружия.

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