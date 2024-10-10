Удар по аэродрому "Ханская" в Адыгее: что известно о последствиях

Вражеский объект на территории РФ попал под удар метких беспилотников.

Состав ГСМ на аэродроме "Ханская" ночью был атакован украинскими БПЛА. Судя по белому густому дыму, возможно, также был атакован состав БК.

Об этом пишет "Глаз Гора".

"410 км от ЛБС", – говорится в сообщении.

Удар по аэродрому "Ханская" в Адыгее:

В результате атаки объявлена эвакуация. По словам местных властей, жертв и пострадавших от удара дронов нет, а возгорание сейчас гасят.

В РФ объявили эвакуацию вокруг атакуемого ночью аэродрома "Ханская" в Адыгее

Напомним, продолжается детонация боеприпасов и режим чрезвычайной ситуации возле города Карачев в Брянской области. Это первая самостоятельная операция Сил беспилотных систем ВСУ.

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