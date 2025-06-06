Удар по аэропорту Брянска: что известно о мощных взрывах в РФ

Удар по аэропорту в Брянске

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Удар по аэропорту в Брянске, используемый РФ только для военных целей, представлял собой комбинированное уничтожение транспортной авиации и врага.

Военный портал Defense Express пишет об этом 6 июня.

В ночь на 6 июня произошел масштабный взрыв и мощная повторная детонация в аэропорту Брянска.

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Как сообщают специалисты издания, по характеру взрыва можно предположить детонацию ракет с твердым топливом: баллистических, зенитных или РСЗО. Местные власти перед этим предупреждали об опасности атаки дронов.

«Место взрывов было довольно быстро и точно локализовано OSINT-сообществами. И съемка ведется почти с малого расстояния — около 350-400 метров. А эпицентр взрыва находится на перроне рядом с диспетчерской башней», — рассказывают эксперты.

Оказалось, что это место используется для выгрузки или загрузки на самолеты или вертолеты, а не для базирования на нем, например систем противовоздушной обороны, пусковых и т.п.

Пока неизвестно, что именно взорвалось, однако ввиду мощных взрывов, а также разрывов маленьких боеприпасов, вероятно, речь идет о детонации не одной крупной ракеты, а определенной партии боеприпасов.

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Напомним, в ночь на 6 июня в аэропорту российского Брянска прозвучали мощные взрывы. Вероятно, это — результат атаки со стороны Сил обороны Украины.

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