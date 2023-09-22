Удар по аэропорту в Саках: что удалось уничтожить в результате атаки СБУ и ВМС

Удары СБУ и ВМСУ попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.
В результате атаки по аэродрому в "Саки" в Новофедоровке, атакованном в ночь с 20 на 21 сентября, один из ангаров полностью выгорел.
Об этом свидетельствуют снимки мониторинговой группы "Крымского ветра".
На кадрах видно, что одно из построек залито пеной — на его крыше характерна белая "шапка". Примечательно, что после удара на аэродроме не осталось самолетов.
Как утверждает российское командование, все БПЛА в этом направлении сбиты, техника и объекты не пострадали.
В украинской разведке рассказали, что удары СБУ и ВМСУ попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.
"Для поражения врага использовали беспилотники, перегрузившие российскую ПВО, а затем запустившие ракеты "Нептун"", — говорится в сообщении.
Пропагандистские телеграмм-каналы пишут по меньшей мере 30 погибших военных.
На аэродроме было по меньшей мере 12 Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Там же была база подготовки операторов БПЛА Mojaher.
Отметим, в Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят самолеты судного дня, и взорвали суда. Подобных случаев на территории РФ еще будет много, и Украина к этому не будет иметь никакого отношения. Ведь на территории страны-агрессорки всегда найдутся те, кто будет сопротивляться путинскому режиму.
Читайте также: