Удар по авиабазе "Кущевская": в британской разведке объяснили, к чему приведет рассредоточение самолетов РФ

Россияне будут тратить больше времени, топлива и денежных средств.

В течение недели украинская атака на российскую авиабазу "Кущевская", вероятно, привела к тому, что около 40 самолетов разных типов были выведены из этого района. Их распределили между несколькими аэродромами.

Об этом пишет Минобороны Великобритании.

Как отмечают аналитики, влияние вряд ли будет сразу очевидным или драматичным. Однако Украина уже продемонстрировала способность наносить удары гораздо дальше вглубь России, чем эти точки рассредоточения.

"Применение таких мер рассредоточения означает, что продолжительность боевых вылетов должна будет увеличиться, чтобы сохранить то же постоянство в пространстве боя. Это, в свою очередь, потребует больше топлива, увеличивать стоимость, а также будет создавать большую нагрузку на экипажи", — подытожили в ведомстве. .

Напомним, Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Предварительно удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар. Также сообщается о "хлопке" на военном аэродроме, расположенном на окраине станицы Кущевская.

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