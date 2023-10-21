Удар по больнице в Газе: АР обнародовало доказательства причастности палестинских боевиков

Израиль отрицает свою причастность к атаке на больницу, указав, что ракета выпустила группировку "Исламский джихад", и она сработала нештатно.

Журналисты Associated Press на основе анализа видео атаки сообщили, что упавшая на больницу в Газе ракета была выпущена с территории Палестины. Вероятно, это была ракета террористов, сбившаяся с курса.

На кадрах видно, как одна из ракет, выпущенных боевиками ХАМАС, отклоняется от курса и разрывается в воздухе, прежде чем упасть на землю. Через несколько секунд на видео виден мощный взрыв на месте арабской больницы Аль-Ахли в Газе.

"AP проанализировала более десятка видео от моментов до, во время и после взрыва в больнице, а также спутниковые снимки и фотографии. Анализ AP показывает, что разорвавшаяся в воздухе ракета была выпущена с палестинской территории, и что взрыв больницы, скорее всего, произошло, когда часть этой ракеты упала на землю", — пишет агентство.

Что известно об ударе по больнице в Газе

Вечером, 17 октября, по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа был нанесен удар, как утверждается — ракетный. В результате, по данным представителей в Газе, погибли сотни человек.

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад", признанные ЕС, США и Германией террористическими организациями, сразу после случившегося объявили, что причиной гибели людей стал ракетный удар со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В свою очередь в ЦАХАЛ сначала ответили, что должны проверить информацию, и только после проверки заверили, что не наносили ударов по больнице. По данным израильских военных, трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты террористами группировки "Исламский джихад" с территории, расположенной рядом с больницей.

Точное количество погибших в результате удара по больнице неизвестно. Сначала Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщило о гибели от 200 до 300 человек. По состоянию на утро 18 октября ХАМАС сообщил о гибели 500 человек. Официального подтверждения этих цифр пока нет. По данным Министерства здравоохранения Газы, в больнице находились тысячи людей, вынужденно покинувших свои дома.

Независимые международные наблюдатели или расследователи пока не сообщали о доступе к месту взрыва.

На месте удара по больнице в Газе нет никаких признаков большой воронки, свидетельствующей о падении авиабомбы. Здания больницы, окружавшие открытую территорию в центре взрыва, все еще стояли и не получили значительных структурных повреждений.

Президент США Джо Байден на следующий день после удара по больнице в Газе прилетел в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров Байден сказал, что ответственность за удар, очевидно, лежит не на Израиле, а "на другой команде".

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