Удар по экономике и авиации: Япония расширила санкции против России

В список попали 17 человек и 78 компаний из РФ.

Правительство Японии объявило о новом пакете санкций против России. В него вошли 17 человек и 78 компаний из РФ, а также 7 граждан Украины, способствующих россиянам в оккупации.

Об этом говорится в сообщении японского МИД.

Санкции ввели против ряда российских авиационных предприятий, в частности, авиазаводов "Урал", "Комсомольск-на-Амуре" и "Иркутск", конструкторского бюро машиностроения из Коломны, НПП "Пульсар", группы "ГАЗ", торгового дома "РОСЕЛ", Государственного ракетного центра им. Макеева и других организаций.

В санкционный пакет также включили российские "Фонд национального благосостояния" и "Фонд защиты национальных ценностей", средства которых используются для финансирования войны.

Также Япония ввела запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России и расширила список запрещенного экспорта рядом продуктов, способствующих укреплению промышленной базы РФ.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты уже подготовили новый пакет санкций против России. Известно, что ограничения коснутся 300 компаний, судов и самолетов. Также появятся экспортные ограничения относительно около 70 компаний из РФ и третьих стран, заявил во время брифинга 18 мая 2023 года представитель Белого дома.

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