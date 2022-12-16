Удар по экономике России: ЕС запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ

Совет ЕС в пятницу, 16 декабря, запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках принятого девятого пакета санкции.

Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

"ЕС расширит запрет, направленный на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности по добыче полезных ископаемых и карьеров, связанных с определенным критическим сырьем", — говорится в сообщении Евросовета.

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Напомним, 16 декабря ЕС официально ввел девятый пакет санкций против Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Среди других ограничений касаются техники, финансов и пропагандистских СМИ. Так, под санкции попали российские каналы, "распространяющие российскую дезинформацию и пропаганду". Речь идет о "НТВ", "Первом канале", "России 1" и "РЕН ТВ".

Также ЕС расширил инвестиционные запреты против российского энергетического и добывающего секторов, а также рекламы, маркетинговых исследований, проведение опросов общественного мнения для российского бизнеса, запретил прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любые третьи страны, как Иран.

Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что под ограничения ЕС попали 168 российских компаний. Прежде всего, речь идет о военно-промышленном, горнодобывающем и энергетическом секторах.

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