Удар по "Газпрому": Туркменистан отказался перекачивать российский газ в Китай

Российский "Газпром" не будет пользоваться трубопроводом в Средней Азии.

Туркменистан не планирует подключать Россию к трубопроводу, по которому газ поставляется в КНР.

Об этом сообщает The Moscow Times с появлением на заявление МИД этой среднеазиатской страны.

Во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана подчеркнули, что планы Москвы о расширении "газового союза", к которому Кремль пригласил Казахстан и Узбекистан, неприемлемы ввиду собственных интересов этой страны.

"В существующую схему распределения объемов поставляемого в Китай газа планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан — Китай" не входят", — отмечает МИД.

Туркменистан, Казахстан и Узбекистан вместе поставляют газ в КНР по трубопроводу, который построили государственный Туркменгаз и китайская компания CNPC. Из 55 млрд кубометров в год на туркменский газ приходится 40 млрд кубов, а остаток поставляют Узбекистан и Казахстан.

План России заключался в том, чтобы поставлять больше газа в Казахстан и Узбекистан, а лишние объемы, возникающие в этих странах, отправить в КНР.

В МИД Туркменистана отметили, что какие-либо изменения в схемах и объемах поставок должны быть согласованы с Ашхабадом, но такие переговоры не проводились.

Китай игнорирует российский газ

В прошлом году российский "Газпром" продал за границу минимальный объем газа со времен последних лет СССР (100 млрд кубометров). В 2023 году экспорт будет вдвое меньше – всего 50 млрд кубометров.

После отключения газа европейским странам во втором полугодии 2022 года "Газпром" терпит значительные убытки и ищет новые рынки сбыта, прежде всего в Китае. Однако в этом году Пекин закупит всего 22 млрд кубометров российского газа — в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз.

Попытка договориться об увеличении поставок до 100 млрд кубов в год и строительстве газопровода "Сила Сибири-2" оказалась безрезультатной. На переговорах в Москве с Владимиром Путиным в марте 2023 года глава КНР Си Цзиньпин не утвердил долгожданный газовый контракт, который, как утверждал российский президент, практически согласован.

В то же время, Пекин дал добро на строительство нового газопровода из Туркменистана, которым будет импортироваться 30 млрд кубометров ежегодно. При этом туркменский газ стоит Китая на 30% дороже российского.

В 2022 году тремя трубопроводами Китай импортировал из Туркменистана 35 млрд кубометров газа, заплатив за него $10,3 млрд. Российские поставки по запущенному в 2019 году газопроводу "Сила Сибири" составили 16 млрд кубов, а их стоимость — около $4 млрд.

Напомним, эксперты прогнозируют, что из-за потери рынков сбыта российского газа Москва к 2030 году потеряет 1 триллион долларов.

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