Удар по главному нефтяному терминалу РФ стал катастрофическим для Кремля: потеряна половина экспорта

Атаки на энергетическую инфраструктуру РФ становятся более системными / © Associated Press

Реклама

Российский нефтяной терминал Усть-Луга в сентябре будет работать на уровне примерно 350 тысяч баррелей в день, что составляет около половины его обычной мощности из-за повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Проблемы в Усть-Луге начались после ударов дронов по насосной станции «Унеча» в Брянской области России в начале августа. «Унеча» является важным узлом для транспортировки нефти в Усть-Лугу.

Реклама

Атаки также повлияли на поставки через трубопровод «Дружба», обеспечивающий нефтью Беларусь, Словакию и Венгрию. В четверг Словакия сообщила, что поставки через этот трубопровод частично возобновлены в тестовом режиме.

Детали по поводу поврежденного трубопровода неизвестны, но ремонт продолжается, хотя сроки полного возобновления работы остаются неопределенными.

По данным источников, сокращение мощности Усть-Луги приведет к перенаправлению нефти в российские порты Приморск и Новороссийск, что может помочь минимизировать потери от экспорта.

Напомним, летом 2025 участились украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, что уже привело к сокращению объемов экспорта нефти РФ.

Реклама

Накануне стало известно, что Венгрия из-за украинских атак на нефтепровод «Дружба» запретила украинскому командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту «Мадяру» Бровди въезд в Шенгенскую зону.

Атаки по «Дружбе» начались еще 13 августа. Тогда Силы обороны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. В ночь на 18 августа Силы обороны Украины ударили по нему во второй раз, а 21 августа — третий раз за месяц.