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Удар по Голливуду: Китай сократит количество показов американских фильмов
Китай ограничит показ американских фильмов из-за скандальных пошлин Трампа.
Китай планирует сократить количество американских фильмов, которые демонстрируются в Поднебесной — как часть своей «мести» за высокие тарифы Дональда Трампа.
Об этом сообщает управление по вопросам кино Китая.
В ведомстве заявили, что неправильный шаг правительства США по злоупотреблению тарифами на Китай неизбежно еще больше снизит приверженность китайской аудитории к американским фильмам. Также там напомнили, что Китай является вторым по величине кинорынком в мире, в том числе для кинопродукции из Голливуда.
«Мы будем соблюдать правила рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортированных американских фильмов. Мы всегда придерживаемся высокого уровня открытости для внешнего мира и будем представлять великолепные фильмы из большего количества стран мира, чтобы удовлетворить рыночный спрос», — говорится в сообщении.
Издание South China Morning Post напоминает, что Китай в 2002 году согласился на ежегодный показ 20 голливудских фильмов-блокбастеров, с разделением доходов со США, и с тех пор это количество выросло до 34.
В 2001 году во время переговоров, которые позволили Китаю присоединиться к Всемирной торговой организации, Пекин обязался открыть свой внутренний рынок для международных товаров и капитала, в частности для культурных продуктов.
Известный голливудский продюсер Крис Фентон в комментарии Reuters пояснил, что этот шаг был «чрезвычайно резонансным способом произвести возмездие с почти нулевым негативом для Китая».
Он напомнил, что когда-то голливудские студии сами обратились к Китаю и его гигантскому кинорынку, чтобы помочь повысить кассовые показатели фильмов. Но местные фильмы все больше превосходят Голливуд в Китае.
«Такое резонансное наказание Голливуда является выигрышным шагом Пекина, который наверняка заметит Вашингтон», — считает он.
Напомним, что 8 апреля американский президент Дональд Трамп наложил на Китай дополнительные пошлины в рекордные 104%.
Ранее Трамп обнародовал дополнительные 34% пошлины на все китайские товары, импортируемые в США, в дополнение к 20% пошлин, введенных ранее. Китай объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США в ответ на пошлины Трампа.