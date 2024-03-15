Удар по имиджу страны: Арестович высказался о действиях добровольцев в Белгородской и Курской областях

Бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что российские добровольческие батальоны, сейчас проводящие рейды в Белгородской и Курской областях, состоят из россиян, несогласных с путинским режимом.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Хороший пример асимметричных действий — это действия легиона "Свобода России" и РДК, воюющих сейчас не в тех областях, где их ждали. Потому что их ждали в Белгородской — там сосредоточено основное количество войск, а они зашли в Курскую, хоть и в Белгородскую тоже... И сейчас там идут бои, они там кричат, что тактический десант высадили наши, но это не так важно, что там высадили... сколько сам факт – 17 числа выборы, Путин не может обеспечить безопасность самой территории Российской Федерации", — подчеркнул Арестович.

По его словам, воюют там не украинцы, а россияне. И бои они ведут против путинского режима. По мнению бывшего советника, это серьезный политический фактор, сильно портящий имидж страны.

"Это очень серьезный политический фактор, сильно портящий имидж страны, которая знает, что делает, проводя свою так называемую специальную военную операцию, потому что если специальная военная операция переносит боевые действия на твою территорию – политическим успехом это считать нельзя никак, о военном я даже не говорю… Это серьезный фактор, который обесценивает и российскую пропаганду, и само позиционирование в мире… И вот это простое ассиметричное действие… уже показывает, что асимметричные меры могут быть самыми высокими, разными и эффективными… Мы вполне способны колебать стратегическую позицию России на материальном и политическом уровне одновременно", — подчеркнул Арестович.

Напомним, что российский диктатор Путин заявил, что события в Белгородской и Курской областях "не останутся безнаказанными".

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