Удар по "Искандерам": военный завод в Удмуртии поразили "Фламинго"

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Вечером 20 февраля прогремели взрывы в российском городе Воткинске, что в республике Удмуртия — на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной. Очевидцы сообщают об ударе «дронов» по военному заводу.

В российских Telegram-каналах пишут, что перед взрывами был слышен «характерный гул» в небе.

Очевидцы публикуют видео, на котором видно столб дыма над промышленной зоной российского города.

Реклама

Местные власти не комментировали ситуацию. Перед атакой в этом отдаленном от Украины российском регионе была объявлена воздушная тревога.

OSINT-каналы сообщают, что удар был нанесен по военному заводу, который производит двигатели для российских ракет типа «Искандер», а также межконтинентальных баллистических ракет (в том числе для ракет «Орешник»).

Денис Штиллерман, совладелец компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго», загадочно опубликовал видео с пусками ракет.

«Видео без контекста. Контекст позже», — написал он.

Реклама

Вероятно, дальнобойный удар был осуществлен именно с помощью «Фламинго». Ракеты могли попасть по производственным цехам завода, пишут аналитики. Однако официальной информации пока нет.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удары по полигону «Капустин Яр» на территории России, откуда оккупанты запускали ракеты «Орешник».