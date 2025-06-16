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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Удар по Израилю унес жизни целой семьи из Запорожья: что известно

Из-за обстрела со стороны Ирана в Израиле погибли пять граждан Украины.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Израиля

Обстрел Израиля / © Associated Press

Ночью 15 июня в Израиле из-за ракетного удара погибла целая семья из Запорожья. Жертвами стали 5 человек.

Об этом сообщил психолог и житель Израиля Игорь Мишунин.

Как констатировал Мишунин, трагедия произошла из-за того, что украинцы не отреагировали на предупреждение об опасности.

«Новые репатрианты. Трое детей и родители… Потому что не прислушались к рекомендациям. Живущие в Израиле много лет знают, что они спасают жизнь», — рассказал психолог Игорь Мишунин.

Обострение между Ираном и Израилем: коротко

В последние дни Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дроновыми ударами. Ситуация между странами обостряется. С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибли 16 человек. Среди них — 5 украинцев.

В частности, израильский авиаудар ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана.

Сегодня, 16 июня, из Ирана было выпущено около 30 ракет, из которых не менее 9 достигли цели. В Тель-Авиве есть попадание в многоэтажку, в результате чего десятки людей пострадали.

Напомним, днем 15 июня стало известно, что Израиль наносит удары по Ирану. Атаки направлены на оборонные объекты и те, которые касаются ядерной программы Ирана.

ЦАХАЛ ранее заявлял, что израильские силы атаковали 170 иранских целей. Для этого было привлечено не менее 50 истребителей. Под удар попали более 720 объектов, входящих в систему обороны Ирана или относящихся к его ядерной программе.

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