- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по консульству США, обострение войны на Ближнем Востоке и бои на фронте: главные новости ночи 4 марта 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 марта 2026 года:
МАГАТЭ: доказательств создания Ираном ядерной бомбы нет — но обеспокоенность остается читать дальше –>
В Дубае возле американского консульства произошел удар беспилотника Читать далее –>
ВСУ выравнивают фронт на Гуляйпольском направлении: враг теряет плацдармы на западном берегу Гайчура Читать далее –>
Война на Ближнем Востоке набирает обороты: количество погибших уже приближается к тысяче Читать далее –>
Мерц после встречи с Трампом сделал заявление об Украине: Европа не позволит договариваться без нее Читать далее –>