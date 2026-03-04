ТСН в социальных сетях

Мир
173
1 мин

Удар по консульству США, обострение войны на Ближнем Востоке и бои на фронте: главные новости ночи 4 марта 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Иран

Иран / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 марта 2026 года:

  • МАГАТЭ: доказательств создания Ираном ядерной бомбы нет — но обеспокоенность остается читать дальше –>

  • В Дубае возле американского консульства произошел удар беспилотника Читать далее –>

  • ВСУ выравнивают фронт на Гуляйпольском направлении: враг теряет плацдармы на западном берегу Гайчура Читать далее –>

  • Война на Ближнем Востоке набирает обороты: количество погибших уже приближается к тысяче Читать далее –>

  • Мерц после встречи с Трампом сделал заявление об Украине: Европа не позволит договариваться без нее Читать далее –>

