Удар по "Кремний Эл" в Брянске: российский завод мог потерять важных специалистов

Атака на Россию / © ТСН.ua

После ракетного удара по заводу «Кремний Эл» в Брянске было не только повреждено оборудование предприятия, которое обеспечивает электронной начинкой ракеты государства-агрессора. На заводе микроэлектроники могли быть значительные потери среди специалистов.

Об этом заявил главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире «24 канала».

По его словам, атака на стратегическое предприятие российского ВПК произошла во время пересменки, когда на заводе находились работники двух смен.

«Те лица, которые собирают комплектующие, которые используются в ракетах, бьющих по украинским жилым домам, были там в удвоенном количестве», — отметил Катков.

Эксперт добавил, что потеря специалистов, способных работать на таком производстве, станет еще большей проблемой для россиян, чем уничтоженное оборудование.

Катков считает, что перенести предприятие в другой регион, более удаленный от украинской границы, и быстро запустить его снова будет сложно, в частности, из-за отсутствия подготовленных кадров.

Он отметил, что даже в России найти людей для переезда на новую площадку непросто. Восстановление работы завода микроэлектроники в другом месте может занять не несколько месяцев, а несколько лет.

«В РФ никто не хочет переезжать из европейской, в географическом смысле, части России куда-то за Урал. Развертывание нового предприятия где-то там за Уралом — это о нескольких годах», — подчеркнул эксперт.

Что известно об ударе по заводу «Кремний Эл»

Напомним, ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по Брянскому заводу микроэлектроники «Кремний Эл», который является важным для производства высокоточного российского оружия. Предприятие производит полупроводники и микросхемы — фактически «мозги» ракет, в частности «Искандеров».

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что ВСУ ударили по важному объекту в Брянске в РФ — заводу, который производит системы управления для всех видов российских ракет.

Впоследствии в Сети появились спутниковые снимки российского завода микроэлектроники. Как свидетельствуют фото, попадания ракет Storm Shadow привели к значительным разрушениям на предприятии в Брянске.