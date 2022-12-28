Удар по крупным городам России: жители мегаполисов останутся без элитных машин и брендовой одежды

С российского рынка в 2022 году ушли крупные зарубежные компании и мировые бренды.

Из-за того, что лакшеры-индустрия покидает Россию, жители мегаполисов там уже не увидят элитных машин, техники, брендовой одежды.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал доктор экономических наук, общественный деятель и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

В то же время, по словам эксперта, не только столичные россияне ощутят дефицит мировых брендированных товаров, но и жители провинции столкнутся с трудом.

“Даже жители глубинки почувствуют, например, отсутствие “Боинга”, Airbus. Почему? Потому что они летают на этих самолетах, а на них летать уже не очень безопасно. Многие фирмы будут стоять. Потому что "каннибализм" технологичен тоже имеет пределы. То есть, трудности частично испытают даже жители глубинки, которые и не знают о таких компаниях”, — пояснил Савченко.

В РФ подорожает продукция и увеличится инфляция, что ограничит доходы граждан страны, однако наибольший удар — уход крупных компаний.

"И жители больших городов уже чувствуют это. Раньше только видели в витринах отсутствие, а сейчас уже чувствуют на своем кошельке", — добавил эксперт.

Мы уже отмечали. что российскую экономику начало лихорадить.

Так, в РФ признали, что не вернут заблокированные за границей активы.

Напомним и о дефолте в России по суверенному долгу в иностранной валюте впервые от прошлого века

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