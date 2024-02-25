Удар по меткомбинату в российском Липецке: в ISW назвали, какие спецслужбы Украины за этим стоят

Украинские спецслужбы в ночь на 24 февраля нанесли удар с беспилотников по одному из крупнейших металлургических заводов России — Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) в Липецке.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики со ссылкой на украинские СМИ сообщают, что организовали удар по беспилотнику по комбинату Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление военной разведки Украины (ГУР). Повреждения, полученные в результате атаки, приведут к остановке производства на заводе на долгое время.

Между тем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждал, что российские войска перехватили два беспилотника в Липецкой области – поэтому вроде бы это не повлияло на работу завода. Представитель НЛМК заявил, что завод не поставляет продукцию на предприятия оборонно-промышленной базы России, предположительно, пытаясь уменьшить степень участия комбината в выполнении контрактов для российского правительства и оборонно-промышленной базы.

Издание "Радио Свобода" в июле 2023 года сообщило, что НЛМК выиграл контракты на поставку стали на завод Изумруд во Владивостоке, контролирующий Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ и производящий системы управления артиллерией, двигатели для беспилотников и системы для сброса взрывов. Также издание добавило, что НЛМК поставлял сталь госпредприятиям, занимающимся производством ядерного оружия, по крайней мере, с 2014 года по 2019 год.

Интересно, что владеющий НЛМК Владимир Лисин входит в тройку самых богатых олигархов России.

Напомним, в ночь на 24 февраля в российском Липецке на металлургическом комбинате раздались взрывы после атаки БпЛА. В результате атаки работа на комбинате будет остановлена.

Читайте ведущие новости