Удар по НАТО или ядерное оружие: эксперт раскрыл отчаянные планы Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН.ua

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На фоне экономического кризиса и колоссальных потерь российской армии в Украине кремлевский диктатор Владимир Путин оказался на грани политической и физической бездны. В попытке сохранить власть диктатор всерьез рассматривает самые радикальные сценарии эскалации конфликта для запугивания западных союзников Киева.

Об этом пишет The Telegraph.

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Тайный визит директора ЦРУ и угроза для Европы

По информации бывшего командира Первого королевского танкового полка Великобритании Гемиша де Бреттон-Гордона, именно чрезвычайная угроза заставила директора ЦРУ Джона Рэтклиффа совершить срочный неанонсированный визит в Москву. Надежные разведывательные данные свидетельствуют, что российский лидер находится в состоянии отчаяния и серьезно рассматривает возможность вооруженного нападения на одно из европейских государств Североатлантического альянса.

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Если такое прямое нападение не заставит Европу приостановить поддержку Украины, Кремль готов пойти на применение тактического ядерного оружия непосредственно по украинской территории. Британский офицер отмечает, что после четырех с половиной лет западных колебаний и блестящих украинских инноваций на поле боя эта эскалация вполне реальная перспектива, с которой сегодня активно работают спецслужбы НАТО.

Пока на фронте сложилась парадоксальная историческая ситуация, когда «русского Голиафа» успешно и методично преодолевает «украинский Давид». Украина стала абсолютным мировым лидером в ведении новейшей войны беспилотников, в то время как гигантская армия захватчиков ежедневно истекает кровью, теряя на поле боя колоссальное количество своих солдат, драгоценной техники и финансовых ресурсов.

Крах экономики и кризис российской армии

Западные разведывательные службы все чаще предупреждают, что российская экономика стремительно приближается к опаснейшей переломной точке. Украинские точечные удары по критической инфраструктуре, в частности, по ключевым объектам нефтяной отрасли, уже привели к серьезному срыву ценного экспорта и заставили обычных россиян часами стоять в длиннющих очередях на автозаправочных станциях.

Масштабные перебои в работе крупнейших российских интернет-сетей розничной торговли также напоминают, что современные экономические системы крайне хрупки и очень быстро разрушаются от атак. Автор статьи призывает представить Британию без горючего и полностью остановленной онлайн-коммерцией — это вызвало бы не просто временные неудобства, а настоящий экономический паралич с последующим неотвратимым политическим кризисом.

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Хотя Россия и не является Британией, диктаторский режим Путина держится исключительно на готовности населения терпеть любые скитания в обмен на призрачное обещание предстоящей победы, но этот неписаный договор уже трещит по швам. Еще более тревожно для Кремля состояние оккупационной армии, которая после астрономических потерь стала самым слабым звеном всей российской государственной системы.

Несмотря на аномально высокие по местным меркам денежные выплаты, категория граждан, искренне желавших воевать, почти полностью иссякла, а находить иностранных наемников за границей становится все труднее. В то же время, западные чиновники фиксируют подготовку России к новой волне мобилизации: если на войну начнут забирать сыновей представителей среднего класса, это мгновенно изменит политические расчеты в обществе.

Фактор Трампа и жесткий ответ НАТО

Отдельной непредсказуемой картой в этой игре является Дональд Трамп, к которому Кремль может обратиться с предложением о помощи в решении иранской проблемы в обмен на уступки в отношении Украины. Это происходит на фоне того, что американская армия уже израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов большой дальности на противостояние с Ираном, хотя администрация Джо Байдена ранее обещала катастрофические конвенционные последствия для российских войск в случае использования ядерного оружия.

Хотя американские арсеналы в настоящее время частично истощены, судьба мира находится непосредственно в руках европейских членов НАТО, экономический и технологический потенциал которых значительно превосходит возможности разбитой российской армии. Время для взвешенной двусмысленности прошло: агрессия против Альянса не спасет режим Путина, а навсегда его уничтожит, тогда как Украина должна обрести справедливый мир, оставшись безопасным и полностью суверенным государством.

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Чем грозит Путину новая мобилизация

Если осенью 2026 после завершения так называемых выборов Кремль объявит общую мобилизацию для призыва еще 300 тысяч мужчин на войну против Украины, это решение может спровоцировать внутренний крах путинской системы. Призыв жителей состоятельных регионов России способен вызвать массовые бунты среди матерей призывников и повторение афганского сценария восьмидесятых годов. Во время той военной кампании гибель примерно восемнадцати тысяч советских солдат и массовое появление цинковых гробов спровоцировали марши на Кремль, что явилось одним из весомых факторов распада Советского Союза.

Британский эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон отмечает, что Путин до сих пор успешно избегал принудительного отправления насмерть этнических россиян из обеспеченных семей Москвы и Санкт-Петербурга, используя их как откровенно привилегированную касту. Российская оккупационная армия активно вербовала узников, наемников и мужчин из депрессивных регионов, превратившись в гигантскую кровавую мясорубку, которая ежедневно перемалывает молодых людей в промышленных масштабах.

Общая мобилизация кардинально изменит эту относительно стабильную для диктатора ситуацию, поскольку городской средний класс оказывает значительное влияние, деньги и доступ к информации из открытого мира. Даже если путинскому режиму удастся набрать необходимое количество пушечного мяса, остатки армии без компетентных офицеров, современного оборудования и достаточного времени на подготовку все равно подвергаются максимальному истощению под сокрушительными ударами украинских защитников.

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