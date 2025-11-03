Удар по нефтетерминалу Туапсе: в Сети появился спутниковый снимок последствий

Атака на порт в Туапсе

Реклама

Вчера дроны атаковали порт в Туапсе РФ. В Сети появился спутниковый снимок Airbus, на котором зафиксировано по меньшей мере два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала «Транснефти».

Об этом сообщает Exilenova+.

«Поврежден и находившийся у причала нефтяной танкер. Из-за качества снимков пока невозможно точно определить степень разрушений», — говорится в сообщении.

Реклама

Прибавляется, что в результате атаки произошла утечка нефти в море.

Туапсинский нефтяной терминал расположен в акватории Туапсинского морского порта (Краснодарский край). Эксплуатируется компанией АО «Черномортранснефть», входящей в структуру ПАО «Транснефть». Это один из основных экспортных терминалов юга России, обеспечивающий отгрузку нефти на экспорт через Черное море. Терминал способен обрабатывать до 7 миллионов тонн в год.

Ранее неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.

Впоследствии сообщили, какие долгосрочные последствия будут иметь удар по нефтетерминалу в Туапсе. В частности, это уже привело к сбоям в технологических процессах, связанных с отгрузкой топлива. Более того, впереди — экономические и репутационные последствия для РФ.

Реклама

«Помимо прямых повреждений технологических цепей, инцидент повлечет за собой реакцию среди компаний, пользующихся этими мощностями. Это будет означать повышение страховых тарифов и утрату желания у многих партнеров работать с этими портами», — пояснил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.