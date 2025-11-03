- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 422
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по нефтетерминалу Туапсе: в Сети появился спутниковый снимок последствий
Российский нефтетерминал в Туапсе попал под удар хороших дронов 2 ноября.
Вчера дроны атаковали порт в Туапсе РФ. В Сети появился спутниковый снимок Airbus, на котором зафиксировано по меньшей мере два попадания в трубопровод нефтеналивного терминала «Транснефти».
Об этом сообщает Exilenova+.
«Поврежден и находившийся у причала нефтяной танкер. Из-за качества снимков пока невозможно точно определить степень разрушений», — говорится в сообщении.
Прибавляется, что в результате атаки произошла утечка нефти в море.
Туапсинский нефтяной терминал расположен в акватории Туапсинского морского порта (Краснодарский край). Эксплуатируется компанией АО «Черномортранснефть», входящей в структуру ПАО «Транснефть». Это один из основных экспортных терминалов юга России, обеспечивающий отгрузку нефти на экспорт через Черное море. Терминал способен обрабатывать до 7 миллионов тонн в год.
Ранее неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.
Впоследствии сообщили, какие долгосрочные последствия будут иметь удар по нефтетерминалу в Туапсе. В частности, это уже привело к сбоям в технологических процессах, связанных с отгрузкой топлива. Более того, впереди — экономические и репутационные последствия для РФ.
«Помимо прямых повреждений технологических цепей, инцидент повлечет за собой реакцию среди компаний, пользующихся этими мощностями. Это будет означать повышение страховых тарифов и утрату желания у многих партнеров работать с этими портами», — пояснил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.