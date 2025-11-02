- Дата публикации
Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России — Плетенчук
Повреждение стратегического нефтетерминала в Туапсе повлияет на экспорт нефти РФ и доверие компаний к российским портам, заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Поражение российского нефтетерминала в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для экономики России. Повреждение стратегического объекта отразится не только на объемах экспорта нефти, но и на доверии международных компаний к российским портам.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 2 ноября.
По его словам, удар по терминалу привел к сбоям в технологических процессах, связанных с отгрузкой топлива. Но не менее важны будут экономические и репутационные последствия для российской стороны.
«Помимо прямых повреждений технологических цепей, инцидент повлечет за собой реакцию среди компаний, пользующихся этими мощностями. Это будет означать повышение страховых тарифов и утрату желания многих партнеров работать с этими портами», — пояснил Плетенчук.
Он отметил, что порты Черноморского побережья, в частности Туапсе, имеют для России ключевое значение, ведь через них проходит около 20% всего экспорта сырой нефти.
Повреждение этой инфраструктуры может повлиять на логистику поставок, а также создать риск для безопасности судоходства в регионе.
Напомним, в ночь на 2 ноября в РФ заявили о масштабном ударе БпЛА по Краснодарскому краю. По сообщениям местных ресурсов, обломки одного из дронов упали на жилой дом в поселке Сосновый Туапсинского округа, а в Туапсе, как сообщали местные, раздавались взрывы. Там работали средства ПВО, несколько попаданий зафиксировано в районе порта, где раньше вспыхнул пожар.