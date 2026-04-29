ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
432
Время на прочтение
2 мин

Удар по нефтяному узлу России: появились спутниковые снимки и новое видео пожара в Перми

Судя по спутниковым данным, на важном нефтяном объекте России загорелись два больших резервуара.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Комментарии
Пожар на нефтяной станции в Перми

Пожар на нефтяной станции в Перми / © скриншот с видео

После атаки украинских дронов на ключевую станцию по перекачке нефти в Пермском крае РФ загорелось по меньшей мере два резервуара с топливом.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный «Радио Свобода».

«На нем [спутниковом снимке от 29 апреля] видно, что огнем охвачены не менее двух резервуаров с топливом», — сказано в сообщении.

На спутниковом снимке, который был сделан до атаки, видно шесть больших резервуаров и еще четыре меньших. Судя по спутниковым данным, загорелись два больших резервуара.

О мощном пожаре на втором резервуаре сообщают также мониторинговые Telegram-каналы, публикуя соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно гигантский столб дыма над промышленным объектом и гигантские языки пламени, облизывающие небо.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Пермь», по которой был нанесен удар, является ключевым узлом нефтепроводной инфраструктуры региона. Станция входит в систему «Транснефть — Прикамье» и обслуживает сразу несколько магистральных нефтепроводов, которые связывают Западную Сибирь, Поволжье и направления транспортировки нефти.

По данным отраслевой базы EnergyBase, через станцию проходят как минимум шесть трубопроводных маршрутов: Пермь — Альметьевск, Каменный Лог — Пермь, Сургут — Горький — Полоцк, Пермь — ПНОС, Оса — Пермь.

ЛДПС управляет потоками нефти, поддерживает давление и перераспределяет сырье между различными направлениями на нескольких магистральных нефтепроводах одновременно.

Напомним, после удара в СБУ сообщили, что в результате атаки произошел масштабный пожар. В украинской спецслужбе утверждали, что «горят почти все резервуары».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
432
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie