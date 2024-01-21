Удар по нефтяным объектам РФ на территории Санкт-Петербурга – появились новые подробности (фото, карта)

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал новые подробности атаки беспилотников по объектах нефтяного терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области России компании "Новатек".

Об этом он написал в Facebook.

Андрей Клименко опубликовал фото, на котором показан порт Усь-Луга и нефтяные объекты.

По его словам, в нефтяном терминале "есть чему гореть".

"Желтая стрелка указывает на терминал по перевалке газового конденсата, где почему-то возник пожар. Ниже – нефтяной терминал Роснефть. Еще ниже – терминал по перевалке серы. А еще ниже – черный прямоугольник – это не вода, а терминал по перевалке угля. Есть чему гореть. Желтые отметки в море – танкеры. Красные – буксиры. Треки показывают, как они убегали в море от причалов", — объяснил он в своем сообщении.

Нефтяной терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Фото/Facebook: Андрей Клименко

Поселок Усть-Луга в Ленинградской области расположен недалеко от Санкт-Петербурга, а также не так далеко от границы с Эстонией и Финляндией.

Поселок Усть-Луга на карте

Поселок Усть-Луга на карте

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители услышали звук беспилотников, а власти не могли ничего сделать.

По словам очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу там шла нагрузка на восемь судов, ходящих под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге 21 января – спецоперация Службы безопасности Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о недавней серии атак по территории России.

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