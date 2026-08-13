Удар по Новороссийску: эксперты оценили масштаб повреждений российских фрегатов

В результате атаки 12 августа на порт Новороссийского повреждения получили по меньшей мере 4 российских корабля

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Удар украинских беспилотников по порту Новороссийска привел к серьезным повреждениям самых ценных российских фрегатов, являющихся носителями крылатых ракет. Теперь военное руководство страны-агрессорки встало перед чрезвычайно сложной дилеммой восстановления этих боевых единиц.

Об этом пишет Defence Express.

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Точные попадания в пусковые шахты

После успешной атаки появились высококачественные спутниковые снимки, обнародованные аналитиком американского Института изучения войны (ISW) Джорджем Барросом. На них четко зафиксировано поражение двух главных российских ракетоносцев в Черном море — фрегатов проекта 11356Р Адмирал Макаров и Адмирал Эссен.

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По данным экспертов, украинские дроны попали непосредственно в район ракетных шахт обоих кораблей. Пострадали не только универсальные установки для запуска крылатых ракет «Калибр», но и вертикальные пусковые системы для зенитных ракет комплекса «Штиль». Хотя детонации боекомплекта не произошло из-за вероятной пустоты шахт во время стоянки, на снимках хорошо видна деформация металлических конструкций верхней палубы.

Ремонтная дилемма Черноморского флота

Имеющиеся повреждения палубы и шахт означают, что без полноценного ремонта эти корабли физически не смогут запускать крылатые и зенитные ракеты. Замена таких сложных инженерных конструкций требует привлечения серьезных мощностей специализированного судоремонтного завода.

Ранее подобные работы проводились исключительно в оккупированном Севастополе на мощностях "Севморзавода", где "Эссен" и "Макаров" регулярно проходили плановые и внеплановые ремонты. Теперь Россия должна выбирать: пытаться починить корабли в Новороссийске без надлежащего оборудования, рисковать и тянуть их в Севастополь под новые удары украинских ракет, или оставить их в поврежденном и небоеспособном состоянии.

Удар по Новороийску - последние новости

Как стало известно из официальных комментариев, масштаб операции в Новороссийске стал результатом чрезвычайно продолжительной разведки и тщательного планирования. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что главной целью Сил обороны остаются именно носители «Калибров», представляющие прямую угрозу для мирных украинских городов.

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По словам Плетенчука, сейчас крупнейший порт Российской Федерации вынужден работать в сверхсложных условиях, а иногда вообще прекращать отгрузку из-за постоянной опасности.

«Порт Новороссийск работает в таком режиме выживателя. Учитывая, что это самый большой порт во всей Российской Федерации, дела у него точно обстоят не лучшим образом», — отметил представитель ВМС.

Успех этой исторической атаки был обеспечен использованием целого арсенала нового отечественного вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский показал феерическое видео ночного удара, подтвердив применение отечественных ракет-дронов "Паляница", крылатых ракет "Нептун" и морских безэкипажных систем.

"Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске - последнем основном форпости российского флота в Черном море, на расстоянии более 300 километров от линии фронта", - подчеркнул глава государства.

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Последствия украинской атаки мощно отразились не только по военной инфраструктуре, но и по российской экономике. По данным международных СМИ, из-за угрозы ударов в Новороссийске полностью приостановили работу два крупнейших российских зерновых терминала с общей экспортной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Сейчас там проводится оценка убытков, а логистика страны-агрессорки продолжает нести колоссальные убытки.

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