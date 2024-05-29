Удар по Рафаху и десятки погибших: шокирующее заявление Израиля и реакция мира

Нетаньяху пообещал не останавливаться на достигнутом в Рафахе, заявив, что израильские войска должны войти в город, чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников.

По словам свидетелей, спасателей и сотрудников больниц, в результате израильских обстрелов и авиаударов погибли по меньшей мере 37 человек, большинство из которых скрывались в палатках, за пределами города Рафах на юге Газы в ночь на 27 мая, — в том же районе, где несколько дней назад произошло смертельный пожар в лагере для перемещенных палестинцев

Об этом пишет Associated Press.

Адский пожар

Адский пожар в палаточном лагере вызвал широкое международное возмущение, в том числе со стороны некоторых ближайших союзников Израиля по поводу расширения военного наступления на Рафах. И в знак растущей изоляции Израиля на мировой арене Испания, Норвегия и Ирландия 28 мая официально признали палестинское государство.

Израильские военные предполагают, что воскресный пожар в палаточном городке мог быть вызван вторичными взрывами, возможно, от оружия палестинских боевиков. Во вторник были обнародованы результаты начального расследования пожара, и военный представитель контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что причина пожара все еще расследуется, но использованы израильские боеприпасы, которые, по словам армии, были нацелены на позицию с двумя высокопоставленными боевиками ХАМАС. быть причиной пожара.

Удар или последующий пожар могли также привести к возгоранию горючего, канистру с газом или другим материалам в лагере. По подсчетам чиновников здравоохранения Газа, в результате пожара погибли 45 палестинцев.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что пожар стал результатом "трагической случайности".

"Ночь ужаса" и многочисленные удары по Рафаху

Атака Израиля на Рафах, начатая 6 мая, заставила более 1 миллиона человек покинуть город, сообщило во вторник агентство ООН, помогающее палестинским беженцам. Большинство из них уже не раз были перемещены во время почти восьмимесячной войны между Израилем и ХАМАСом. Сейчас семьи разбросаны по импровизированным палаточным лагерям и другим разрушенным войной районам.

Удары за последние несколько дней были нанесены по районам западнее Рафаха, где военные не отдали приказ об эвакуации гражданского населения. Израильские наземные войска и танки действуют на востоке Рафаха, в центральных частях города и вдоль границы между Газой и Египтом.

По сообщению Палестинской гражданской обороны и Палестинского Красного Полумесяца в западном районе Рафаха Тель ас-Султан произошел артобстрел, в результате которого погибли не менее 16 человек. Семь погибших находились в палатках рядом с объектом ООН примерно в 200 метрах от места воскресного пожара.

"Это была ночь ужаса", — сказал Абдель-Рахман Абу Исмаил, палестинец из города Газа, с декабря скрывающийся в Тель ас-Султан. Он сказал, что слышал "постоянные звуки" взрывов ночью и днем, а над ним летали истребители и беспилотники.

Муж сказал, что это напомнило ему вторжение Израиля в его район Шиджайя в городе Газа, где Израиль начал мощную кампанию бомбардировок, прежде чем отправить наземные войска в конце 2023 года. "Мы видели это раньше", — добавил он.

Израиль и пересечение "красных линий"

Соединенные Штаты и другие союзники Израиля предостерегали от полномасштабного наступления на город, а администрация Байдена заявила, что это пересечет красную линию, и отказалась предоставлять наступательные вооружения для такой операции. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер не дал никаких признаков того, что администрация считает, что Израиль пересекает любую из "красных линий" относительно Рафаха, заявив, что наступление все еще имеет "намного иной" масштаб, чем нападения на другие населенные пункты в Газы.

На прошлой неделе Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафах в рамках дела Южной Африки, обвиняющего Израиль в совершении геноцида против палестинцев в Газе.

28 мая Алжир распространил проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекратить боевые действия в Рафахе и планирует вынести его на голосование на этой неделе. США наложили вето на несколько резолюций о прекращении огня в Газе.

Ситуация усугубляется

Израильский беспилотник нанес удар по палаткам у полевого госпиталя на побережье Средиземного моря к западу от Рафаха, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе 13 женщин, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

Свидетель Ахмед Нассар рассказал, что в результате удара погибли четыре его двоюродные сестры, некоторые из их мужчин и детей, а также были разрушены или повреждены несколько палаток. Большинство из тех, кто жил в этой палатке, бежали из этого же района города Газа в начале войны.

"Они ни к чему не причастны", — сказал он.

Нетаньяху пообещал не останавливаться на достигнутом в Рафахе, заявив, что израильские войска должны войти в город, чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников, захваченных во время нападения 7 октября, спровоцировавшего войну.

В своем расследовании воскресного смертоносного удара и обстрела израильские военные обнародовали спутниковые фотографии того, что, по их словам, являлось позицией для запуска ракет ХАМАС, расположенной примерно в 40 метрах от района сараев, являвшегося объектом обстрела. На фото видно, что самая пусковая установка не была поражена.

По словам Нетаньяху, израильские военные самолеты использовали самые маленькие бомбы — две боеголовки с 17-килограммовыми боеголовками. "Наши боеприпасы сами по себе не смогли бы вызвать пожар такого размера", — отметил он.

Хагари сказал, что пожар был "разрушительным инцидентом, которого мы не ожидали" и вспыхнул из-за "непредвиденных обстоятельств".

Тем не менее, удары спровоцировали бегство людей из районов к западу от Рафаха. Саид аль-Масри, житель Рафаха, сказал, что многие семьи направляются в многолюдный район Муваси или в Хан-Юнис, южный город, потерпевший значительные разрушения за месяцы боевых действий.

"Ситуация в Рафахе ухудшается", — сказал аль-Масри.

Что с медициной

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что два медицинских учреждения в Тель ас-Султане не работают из-за интенсивных бомбардировок поблизости. Благотворительная организация Медицинская помощь палестинцам, работающая на всей территории Газы, сообщила, что медицинский центр в Тель-а-Султане и Индонезийский полевой госпиталь были заблокированы, а медики, пациенты и перемещенные лица оказались в ловушке.

Большинство больниц Газы больше не функционируют. Кувейтская больница Рафаха закрылась в понедельник после того, как во время забастовки у ее входа погибли два медработника.

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что жертвы воскресной забастовки и обстрела "абсолютно перегрузили" полевые госпитали в этом районе, которые уже испытывают нехватку медикаментов для лечения тяжелых ожогов.

“Это требует интенсивной терапии, это требует электроэнергии, это требует медицинских услуг высокого уровня, – сказала доктор Маргарет Гаррис журналистам в Женеве. — Мы все чаще сталкиваемся с проблемой отсутствия высококвалифицированных врачей и медсестер, потому что они были вынуждены покинуть свои дома».

Гуманитарная проблема

Война началась, когда 7 октября ХАМАС и другие боевики неожиданно ворвались на юг Израиля, убив около 1200 гражданских лиц и похитив около 250. Более 100 были освобождены во время недельного перемирия в ноябре в обмен на палестинцев.

Израиль ответил на нападение массированным воздушным, наземным и морским наступлением, в результате которого погибли по меньшей мере 36 096 палестинцев, согласно данным Министерства здравоохранения Газы, которое не делает разницы между боевиками и гражданскими лицами в своих подсчетах. Около 80% 2,3-миллионного населения Газа вынуждены были покинуть свои дома, а представители ООН заявляют, что часть территории переживает голод.

Бои в Рафахе сделали почти невозможным для гуманитарных организаций ввоз и распределение помощи на юге Газы.

Израильские военные заявляют, что с начала операции они позволили сотням грузовиков въехать через соседний контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, но гуманитарные организации говорят, что из-за боевых действий доступ к этой помощи со стороны Газа крайне затруднен.

По данным ООН, за последние три недели через Керем-Шалом удалось собрать помощь только из 170 грузовиков. Меньшие объемы помощи также поступали через два контрольно-пропускных пункта на севере и морем через построенный США плавучий пирс, но это далеко не 600 грузовиков в день, которые, по словам гуманитарных организаций, необходимы для оказания помощи. А сам пирс убирают на ремонт.

Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "останется один" в войне против группировки ХАМАС, если это будет необходимо.

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