Хакер. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) и как минимум в двух других американских разведывательных ведомствах недавно было выявлено нарушение кибербезопасности, которое привело к компрометации части несекретной информации. Речь идет о несанкционированном доступе к системе анализа разведданных из открытых источников.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и других лиц, осведомленных о ситуации.

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Помимо ЦРУ, нарушения кибербезопасности были выявлены в Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA) и в Управлении директора национальной разведки США.

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По информации собеседников издания, злоумышленники получили доступ к компьютерной сети, используемой для поиска и анализа разведывательной информации из открытых источников (OSINT).

На данный момент неизвестно, какой именно объем информации был скомпрометирован. В то же время источники подчеркивают, что секретные данные не пострадали. Один из собеседников также сообщил, что обнаруженную проблему уже удалось устранить.

В Управлении директора национальной разведки заявили, что инцидент не привёл к сбоям в работе критически важных систем. В ЦРУ от комментариев отказались.

Хакерам мог помогать искусственный интеллект

По предварительным оценкам, к атаке могли быть причастны хакеры, использовавшие инструмент на основе искусственного интеллекта под названием Artex.

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Этот инструмент был создан китайским инженером. Изначально он разрабатывался для оказания помощи организациям в выявлении и устранении уязвимостей в области кибербезопасности, однако впоследствии злоумышленники адаптировали его для проведения атак.

После того как в июле Artex стал общедоступным, специалисты по кибербезопасности связали его с десятками атак на компании в разных странах, в частности в Японии и Южной Корее.

Кто именно стоит за взломом американских разведывательных систем, следователи пока не установили. В то же время использование этого инструмента и другие первоначальные признаки могут указывать на возможную причастность Китая. Пекин традиционно отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к кибератакам.

Этот инцидент вызвал дополнительную обеспокоенность у американских чиновников, поскольку в последнее время сразу несколько федеральных ведомств сообщили о проблемах с кибербезопасностью.

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В США фиксируется серия киберинцидентов

Взлом разведывательных ведомств произошел на фоне других недавних инцидентов в государственных структурах США.

В частности, на прошлой неделе стало известно о кибератаке на Национальный информационный центр по преступности ФБР — общенациональную базу данных, которой пользуются правоохранительные органы для обмена информацией о подозреваемых в совершении преступлений.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства США выявило инцидент, связанный с кибербезопасностью, из-за которого пришлось отключить часть внутренних приложений.

В то же время многодневное отключение внутренней секретной сети Агентства национальной безопасности США (АНБ) на прошлой неделе, по словам официальных лиц, не было связано с кибератакой.

Американские чиновники отмечают, что киберинциденты уже давно стали частью повседневных угроз для государственных учреждений и частного сектора. В то же время серия недавних нарушений безопасности усилила обеспокоенность по поводу уязвимости правительственных информационных систем.

Напомним, недавно произошел масштабный глобальный сбой в работе сервисов Microsoft — пользователи по всему миру жаловались на недоступность почты Outlook, мессенджера Teams, ИИ-ассистента Copilot и других продуктов экосистемы Microsoft 365.

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