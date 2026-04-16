Удар по российскому НПЗ в Туапсе: в Генштабе рассказали подробности

Пожар на НПЗ в Туапсе / © из соцсетей

В Генштабе ВСУ подтвердили успешный удар Сил обороны Украины по российскому нефтеперерабатывающему заводу «Туапсинский» в Краснодарском крае РФ.

Об этом говорится в вечернем сообщении Генштаба в четверг, 16 апреля.

В ВСУ отметили, что Туапсинский НПЗ активно задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Это предприятие осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год.

«Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте. Масштабы ущерба уточняются», — сообщили в Генштабе.

Как стало известно ТСН.ua, атаку на российские стратегические объекты в Туапсе осуществили беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны (СБС, ССО, ГУР МОУ).

Как сообщили источники в СБУ, дроны поразили ряд инфраструктурных объектов нефтетерминала порта, который является единым производственным комплексом с Туапсинским НПЗ.

«Этот завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта. Комплекс принадлежит компании "Роснефть". В результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ», — сообщили собеседники в украинской спецслужбе.

После попаданий зафиксирован сильный пожар.

Во время атаки также была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е.

«Служба безопасности продолжает наносить системные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая обеспечивает врага ресурсами, в частности финансовыми, для ведения войны против Украины. "Бавовна" на российских НПЗ будет пылать и в дальнейшем, поскольку они являются абсолютно законными военными целями», — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему завод «Роснефти» в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.