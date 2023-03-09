Удар по самолету А-50У в Беларуси: в британской разведке рассказали о важности судна

Самолет нужен для запуска ракет "Кинжал".
Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который 26 февраля 2023-го был поврежден на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, потребовался для запуска ракет "Кинжал".
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британских разведчиков, А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К – самолета для запуска баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", что "Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал".
"Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения, пока не будет развернут еще один А-50", — отмечают в отчете Минобороны.
Отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50U MAINSTAY D был поврежден. По его словам, самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником.
"А-50 был перемещен в ремонтную мастерскую в Таганроге в России. Сообщается, что транзитный полет проходил меньшей высотой, чем обычно. Вероятно, из-за повреждения гермокабины", — отмечают британские разведчики.
Напомним, Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника.
Впоследствии провластные силовики сообщили о задержании гражданина Украины, якобы взорвавшего российский самолет на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска. Во время допроса мужчина на видео утверждает, что якобы работал с СБУ в Киеве.
Белорусская оппозиция сообщила, что были повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна. Отмечается, что эти повреждения серьезны и самолет точно уже никуда не улетит.
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