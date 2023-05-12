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Удар по скрепам: французская компания прекратит поставки элитного алкоголя в Россию

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Удар по скрепам: французская компания прекратит поставки элитного алкоголя в Россию

Французская компания прекратит поставки своего элитного алкоголя в РФ / Фото: pixabay.com

В компании подсчитали, что весь процесс выхода займет несколько месяцев.

Французская алкогольная группа Pernod Ricard приняла решение приостановить поставки элитного алкоголя на российский рынок в конце апреля.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба компании, информирует Reuters.

Кроме того, компания намерена прекратить распространение своего портфеля местных брендов в Российскую Федерацию, в частности коньяк Арарат.

В компании подсчитали, что весь процесс выхода займет несколько месяцев.

"Компания, владеющая международными брендами, такими как коньяк Martell и джин Beefeater, сохранит ограниченную команду в России, чтобы в конце концов возобновить бизнес в будущем", - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе заявили, что из-за этого сокращения в самой России работу потеряют примерно 300 человек.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше "исчезновением". На это один из польских сатирических Twitter-аккаунтов посоветовал ему и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

Кроме того, мы ранее информировали, что 20 бутылок водки, которые итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони получил в подарок на день рождения от диктатора Путина, нарушают европейские санкции, введенные после вторжения РФ в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
857
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