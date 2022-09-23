Удар по "скрепам": в регионах РФ вводят "сухой закон" из-за мобилизации

Судя по кадрам из соцсетей, мобилизированные продолжают вести "обычный" для большинства россиян образ жизни.

В регионах России вводят "сухой закон" из-за объявленной Путиным мобилизации.

Об этом пишут местные российские СМИ.

По информации Тайга.info, в Забайкальском крае ввели "сухой закон" в некоторых городах и районах.

Так, запрет на продажу алкоголя ввели в закрытом городе Горный, городе Борзя, поселке Песчанка на территории Читы, говорится в постановлении краевого правительства. Решение принято из-за указа о "частичной" мобилизации. В Горном, Борзе и Песчанке находятся военные части.

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Кроме того, во всех муниципалитетах Забайкалья установлены ограничения на продажу спиртного в радиусе 300 метров от зданий военкоматов. У постановления нет даты окончания. Он принят на период мобилизации, у которой, по указу Путина, нет конечной даты.

В нескольких районах Бурятии также введены запреты, пишет Іnfpol.

В сёлax Ивoлгинcк, Kaбaнcк и вo вceм Tapбaгaтaйcкoм paйoнe, согласно постановлению администрации, запрещается продажа спиртного до конца сентября в иные часы, кроме как с 11:00 до 18:00 часов.

Как оказалось, в Бурятии и до этого решения были дни, когда действовал "сухой закон".

Жителям Бурятии запрещено продавать алкоголь весной (когда в школах проходят последние звонки), в международный день защиты детей 1 июня, в День города, во время Сурхарбана (бурятский спортивный народный праздник. - Ред.) и 1 сентября. Нарушителей наказывают штрафами.

Отметим, что в Сети уже появляются видео с пьяными мобилизованными россиянами. Нередко, между ними возникают драки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение Кремля о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась в Украине.

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