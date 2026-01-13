Удар по Таганрогу: поражен завод "Атлант Аэро" по производству дронов

Атака на объекты в России / © ТСН.ua

Центр спецопераций «Альфа» СБУ и подразделения ВМС нанесли удар по производственным корпусам российского завода «Атлант Аэро» в Таганроге. Из-за попадания на заводе прогремела серия громких взрывов и возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предприятие «Атлант Аэро» обеспечивает полный производственный цикл — от проектирования до испытаний — ударно-разведывательных беспилотников типа «Молния», а также изготавливает отдельные компоненты для БпЛА «Орион», которые используют оккупационные войска.

Поражение этого завода приведет к сокращению производства беспилотников и существенно ослабит технические возможности захватчиков в проведении разведывательно-ударных операций с применением дронов.

Как пояснили в СБУ, каждая остановленная производственная линия означает сотни беспилотников, которые не смогут атаковать украинские города, не будут забирать жизни гражданских и не будут уничтожать жилье мирных людей.

В спецслужбе анонсировали, что «бавовна» на объектах российского военно-промышленного комплекса будет продолжаться.

Напомним, завод «Атлант-Аэро» в Таганроге уже не впервые находится под атакой. В июне 2025 года по нему били беспилотники. Как информировал тогда руководитель украинского ЦПД Андрей Коваленко, это стратегическое предприятие производит компоненты для ударных дронов «Орион», комплексов РЭБ и систем управления FPV-дронами.