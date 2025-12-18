- Дата публикации
Мир
2
1 мин
Удар по танкеру в РФ: предварительно стало известно название судна и детали о погибших
В результате удара по судну в России погибли по меньшей мере два члена экипажа, сообщают российские источники.
Танкер в русском порту , вероятно попавший под удар "добрых дронов", называется "Валерий Гончаров". По имеющейся информации, в результате атаки погибли два члена экипажа. Обстоятельства инцидента и характер повреждений судна уточняются.
Известно, что судно было построено в 1969 году как сухогруз. В 2004 году его переоборудовали из сухогруза в нефтеналивной танкер по проекту 156ST/5009.
После модернизации судно предназначалось для перевозки всех классов нефтепродуктов. Официальных комментариев российских властей по поводу причин удара и деталей гибели членов экипажа по состоянию на данный момент нет.
Напомним, что 18 декабря произошла масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ : взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске.