ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2
Время на прочтение
1 мин

Удар по танкеру в РФ: предварительно стало известно название судна и детали о погибших

В результате удара по судну в России погибли по меньшей мере два члена экипажа, сообщают российские источники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Танкер

Танкер / © из соцсетей

Танкер в русском порту , вероятно попавший под удар "добрых дронов", называется "Валерий Гончаров". По имеющейся информации, в результате атаки погибли два члена экипажа. Обстоятельства инцидента и характер повреждений судна уточняются.

Известно, что судно было построено в 1969 году как сухогруз. В 2004 году его переоборудовали из сухогруза в нефтеналивной танкер по проекту 156ST/5009.

После модернизации судно предназначалось для перевозки всех классов нефтепродуктов. Официальных комментариев российских властей по поводу причин удара и деталей гибели членов экипажа по состоянию на данный момент нет.

Напомним, что 18 декабря произошла масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ : взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске.

Дата публикации
Количество просмотров
2
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie