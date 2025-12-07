ТСН в социальных сетях

Удар по Венесуэле как сигнал Путину: что задумал Трамп

Президент США оказывает давление на Мадуро, чтобы подорвать авторитет Путина, считают западные СМИ.

Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал репост статьи колумниста Fox News Дэвида Маркуса, в которой автор предполагает, что действиями и ультиматумами для Венесуэлы президент США давит на президента РФ Владимира Путина.

В статье автор пишет, что закрытие воздушного пространства над Венесуэлой, а также предоставление лидеру этого государства Николасу Мадуро недели для того, чтобы покинуть страну, — это сигналы для Путина.

«Агрессия Трампа по Венесуэле — предупреждение для Путина. Союзнические государства России падают одно за другим, поскольку Трамп усиливает давление на Москву из-за войны в Украине», — считает он.

Автор материала подчеркивает, что победа Трампа над Мадуро может помочь прекратить войну в Украине. Якобы таким образом, Трамп постепенно подрывает авторитет союзников Путина по всему миру.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что президент США Дональд Трамп 21 ноября в телефонном разговоре давал Николасу Мадуро время для выезда из Венесуэлы перед тем, как объявил о закрытии воздушного пространства над страной.

Мадуро сказал Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии, если ему и членам его семьи будет предоставлена полная амнистия, включая отмену всех санкций США и прекращение рассмотрения дела, которое против него ведет Международный уголовный суд.

По словам трех собеседников, он также попросил отменить санкции в отношении более 100 венесуэльских чиновников, многие из которых США обвиняются в нарушении прав человека, наркотрафика или коррупции.

Однако Трамп якобы отклонил большинство его просьб во время телефонного разговора, который длился менее 15 минут. Он также сказал Мадуро, что у того есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу вместе со своей семьей.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в разговоре с Мадуро угрожал ему применить силу, если тот не покинет должность добровольно.

28 ноября американский президент заявил, что США «очень скоро» начнут операции против подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

