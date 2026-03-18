Удар по верхушке власти: в Иране подтвердили гибель ключевого чиновника

Флаг Ирана / © Associated Press

В Иране подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщили иранские государственные источники.

По их данным, чиновник погиб в результате целенаправленного удара по Тегерану.

Вместе с ним погибли его сын, заместитель по безопасности и несколько охранников.

Удар по верхушке иранских властей

Ранее израильская сторона заявляла, что Лариджани был целью удара по Ирану.

Он считался одним из влиятельнейших политиков страны и ключевой фигурой в сфере национальной безопасности.

Кто такой Лариджани

Али Лариджани был одним из ближайших к иранскому руководству чиновников и играл важную роль в формировании политики безопасности государства.

По данным открытых источников, он также выступал одним из ключевых переговорщиков Ирана по национальной безопасности.

Гибель Лариджани может существенно повлиять на баланс сил в Иране и дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее в Иране подтвердили гибель министра обороны и трех высокопоставленных чиновников.