Удар по военным объектам Ирана мог быть операцией разведки Израиля – WSJ

Недавно в Иране были атакованы объекты, где производилось оружие.

Спецслужбы Израиля "Моссад" нанесли удар по оборонному комплексу в Иране, применив беспилотник. Атака произошла на фоне поисков новых способов умерить ядерные и военные амбиции Тегерана, чем активно занимаются США и Израиль.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и людей, знакомых с операцией.

Отмечается, что "Моссад" преследовал цель атаковать объект Министерства обороны в Исфахане в центральной части Ирана.

На спутниковых фото видно, что крыша объекта получила незначительные повреждения, но люди назвали миссию успешной, не уточняя подробностей.

Эти показания противоречат заявлениям иранских официальных лиц, утверждающих, что система ПВО страны отразила попытку нападения на склад боеприпасов, нанесшую минимальный ущерб.

Удар по военным объектам Ирана

В ночь на 29 января серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране. Несколько крупных военных объектов были атакованы беспилотниками-камикадзе. По неофициальным данным, взрывы прогремели, в частности, на заводе по производству беспилотников Shahed и нефтеперерабатывающем предприятии.

По данным издания Jerusalem Post, масштабы повреждений гораздо больше, чем об этом заявил Иран. Там подчеркнули, что власти этого государства часто скрывают реальные потери и признают их только тогда, когда в открытый доступ публикуются снимки со спутника.

Пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы.

Аналитики и обозреватели влиятельных СМИ предполагают, что за взрывами стоит Израиль, стремящийся помешать милитаризации Ирана и реализации иранской ядерной программы. Израильские официальные лица данную информацию не комментируют.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Иерусалиме заверил, что его страна вместе с Соединенными Штатами Америки сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.

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