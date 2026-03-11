Удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске: последствия показали на спутниковых снимках

Последствия удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске

В Сети появились спутниковые снимки российского завода микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске, по которому накануне, 10 марта, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар.

На фото, опубликованных OSINT-проектом «КиберБорошно», видны катастрофические последствия для предприятия, обеспечивающего электронной начинкой ракеты государства-агрессора.

Для сравнения аналитики опубликовали спутниковые снимки предприятия до и после удара.

Как свидетельствуют фото, попадания ракет Storm Shadow привели к значительным разрушениям.

«Анализируя спутниковые снимки можем подтвердить попадание 5 ракет по корпусу №4… Другое попадание зафиксировано вне завода», — сообщили обозреватели OSINT-проекта.

Аналитики предполагают, что для восстановления работы предприятия россиянам придется проводить полную реконструкцию пораженного цеха.

Это фактически означает вывод объекта из эксплуатации на длительный срок.

Что известно об ударе по заводу «Кремний Эл»

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по Брянскому заводу микроэлектроники «Кремний Эл», который является важным для производства высокоточного российского оружия. Предприятие производит полупроводники и микросхемы — фактически «мозги» ракет, в частности «Искандеров».

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что ВСУ ударили по важному объекту в Брянске РФ — заводу, который производит системы управления для всех видов российских ракет.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что поражение предприятия по производству электроники в российском городе Брянске может приостановить изготовление государством-агрессором новых ракет.

Напомним, ранее в Сети появились фото последствий удара по производственным мощностям российского химзавода, где изготавливали аммиачную селитру - один из компонентов взрывчатых веществ для боеприпасов армии государства-агрессора.