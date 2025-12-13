Удар по "зерновому коридору": россияне попали в турецкое судно в Черном море

Судно в море /Иллюстративное фото

Россия в очередной раз грубо нарушила законы войны и нормы международного морского права, атаковав гражданское судно в Черном море. Целью окупантов стал сухогруз VIVA, который двигался по согласованному морскому коридору.

Об инциденте сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

Удар в открытом море

Атака произошла днем субботы, 13 декабря. Судно VIVA следовало с грузом подсолнечного масла в Египет. Важно отметить, что удар был нанесен не в порту, а в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины.

«РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА… вне действия украинских ПВО», — отметили в ВМС.

Это свидетельствует о том, что враг намеренно выбирает цели там, где гражданские суда наиболее беззащитны.

На борту - граждане Турции

Особый резонанс события добавляет тот факт, что экипаж судна состоял из граждан Турецкой Республики.

"На судне 11 граждан Турецкой Республики", - говорится в сообщении военных.

ВМС Украины оперативно вышли на связь с капитаном. Морская поисково-спасательная служба была приведена в готовность, но к счастью эвакуация не понадобилась. Экипаж не пострадал, а судно продолжило движение в порт назначения в Египте.

Нарушение правил ведения войны

Украинские военные отмечают: такие действия являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо в отношении международного права, которое применяется к вооруженным конфликтам на море. Россия сознательно посягает на свободу судоходства.

«Но Украину не сломать — мы выстоим и отстоим свою свободу и право на мирное море!» — подытожили в ВМС ВСУ.

Напомним, накануне в порту Черноморска в результате российской атаки было повреждено судно турецкой компании . В Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря, и призвали стороны прекратить удары по портовой инфраструктуре.