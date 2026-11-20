Удар по Калейкино / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские военные нанесли удар по одному из ключевых узлов нефтепровода «Дружба» в Татарстане. На станции «Калейкино» под удар попали сразу три крупных резервуара.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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19 ноября вблизи города Альметьевска, примерно в тысяче километров от линии фронта, была поражена нефтеперекачивающая станция «Калейкино-1». По подтвержденной информации, на территории объекта загорелся один резервуар, еще два получили повреждения.

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«Масштаб потерь видно из того, что скрывается за аббревиатурой. Каждый РВСПА-50000 — стальное сооружение диаметром около 60 метров и высотой с шестиэтажный дом, рассчитанное на хранение до 50 тысяч кубометров нефти», — отметили в Генштабе.

Внутри резервуара установлен плавучий понтон, который находится на поверхности нефти и помогает уменьшать ее испарение. Для строительства одного такого объекта используются сотни тонн стали.

Строительство резервуара длится несколько месяцев. Его устанавливают на специальном фундаменте, постепенно сваривают стальные стенки, а после завершения работ проводят испытания водой.

«Купить или восстановить такую конструкцию за день невозможно, а здесь под ударом оказались сразу три», — добавили военные.

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В ведомстве отмечают, что именно через «Калейкино» проходит нефть из различных российских регионов. На объекте ее принимают, смешивают и направляют на нефтеперерабатывающие предприятия и в систему «Дружба».

В Генштабе уточнили последствия удара по Ильскому НПЗ

В то же время Генштаб обнародовал уточненные данные о последствиях удара по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, который произошел 18 ноября.

На предприятии подтверждено уничтожение одного резервуара РВС-5000. Еще восемь нефтяных резервуаров получили повреждения: семь типа РВС-5000 и один РВС-1000.

Повреждения также были зафиксированы на участке нефтепровода. Кроме того, повреждены шесть зданий, в том числе пять технических и одно складское. Оценка нанесенного ущерба продолжается.

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«Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают систематически принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России — предприятию «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан.

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