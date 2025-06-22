Удар США по Ирану: аналитик Лакийчук рассказал, что пошло не так

Эксперт Лакийчук о последствиях удара США по Ирану

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Американские авиаудары могли не нанести ущерб Ирану. Военный эксперт рассказал, как Тегеран пережил авиаудар США.

Об этом военный аналитик Павел Лакийчук, возглавляющий программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» сообщил в эфире телеканала «Эспрессо».

Он поделился скептической оценкой эффективности американского авиаудара по Ирану.

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«Откровенно говоря, я не слишком оптимистично смотрю на результаты. Еще когда израильские силы получили преимущество в воздухе над Ираном, я уже тогда сомневался.

По его словам, иранские силы ПВО остаются слабыми, ведь не ориентировались на этот вид обороны.

«Они, как и израильтяне, акцентируют внимание на стратегии запугивания и точечных ударах: израильтяне используют тактическую авиацию, иранцы — баллистические ракеты», — объяснил эксперт.

Он также обратил внимание на серьезный уровень защиты иранских объектов.

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В отличие от большинства европейских стран, где хранилища с 50–70-х годов давно не используются, в Иране они остаются активными.

«Например, защищенные командные пункты проектировались выдержать взрыв мощностью 10 килотонн — и даже после этого продолжать функционировать. Для сравнения: 13 тонн взрывчатого вещества — это почти игрушка на фоне ядерного заряда. Так что хочется верить в успех американской операции, но оснований для оптимизма пока немного», — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских сил в ударах по ключевым ядерным объектам Ирана.

МИД Украины также сделал заявление по поводу ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана.

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Ранее в Пентагоне заявили, что США уничтожили ядерную программу Ирана и эти удары не были направлены против армии или народа страны.

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