Удар США по Ирану: Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов и пригрозил новыми атаками

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные провели успешную операцию против трех ключевых ядерных объектов Ирана — Фордо, Натанза и Исфахана.

Об этом он заявил в обращении к американской нации.

«Недавно американские военные нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима — Фордо, Натанге и Исфахани. Все слышали эти названия в течение многих лет, когда они строили это ужасно разрушительное предприятие», — заявил Трамп.

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По его словам, целью ударов было полностью уничтожить иранскую программу по обогащению урана и положить конец ядерной угрозе со стороны, как он выразился, «государства-спонсора терроризма номер один в мире».

«Эти объекты все знали в течение многих лет — как часть ужасно разрушительного проекта. Сегодня я могу заявить всему миру: эти удары стали зрелищным военным успехом.

Он также заявил, что теперь Иран «вынужден искать мир».

«Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут намного масштабнее и намного легче», — заявил Трамп.

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Американский президент упомянул об иранских угрозах в адрес США и Израиля, а также о гибели и ранениях американских военных в результате действий Ирана. Отдельно он обвинил генерала Касема Сулеймани в многочисленных смертях.

«Я еще давно решил, что не позволю этому продолжаться — и этого больше не будет», — подчеркнул он.

В своем обращении Трамп поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских военных за совместные действия.

«Мы работали как команда, как возможно ни одна команда никогда не работала раньше, и мы прошли долгий путь к тому, чтобы стереть эту ужасную угрозу для Израиля. Я хочу поблагодарить израильских военных за отличную работу, которую они проделали», — подытожил президент США.

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Ранее сообщалось, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пытался тайно организовать встречу между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами в Стамбуле.